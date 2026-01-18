Gato Atrapado en Palmera es Rescatado por Elementos de Bomberos de Hermosillo

Durante el fin de semana, elementos del cuerpo de Bomberos atendieron un reporte por un gato que quedó atrapado en lo alto de una palmera en la ciudad de Hermosillo, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

Debido a la altura del árbol, fue necesario desplegar la unidad escalera para llevar a cabo un rescate seguro y controlado. Tras la maniobra, el minino fue bajado sin presentar lesiones y puesto a salvo.

El operativo fue presenciado por varios niños, quienes aprovecharon el momento para tomarse fotografías y observar de cerca el trabajo de los rescatistas, llevándose una experiencia que difícilmente olvidarán.

Muere águila real rescatada en preparatoria de San Luis Río Colorado

En hechos aislados, luego de permanecer bajo observación y cuidados especializados, el águila real que fue rescatada en el campo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Sonora, en San Luis Río Colorado, perdió la vida mientras se encontraba en resguardo de bomberos, sin que hasta ahora se conozcan las causas específicas de su fallecimiento.

El ejemplar fue localizado el pasado viernes 9 de enero en el interior de las instalaciones universitarias, al presentar un comportamiento anormal que le impedía volar, situación que motivó el aviso a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y realizaron el aseguramiento del ave conforme a los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre.

Reportero: Roberto Bahena N+

