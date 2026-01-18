Siete Personas Detenidas en Pitiquito; se les Aseguraron Armas y Cientos de Dosis de Narcóticos

Siete personas fueron detenidas y un importante arsenal, así como cientos de dosis de presunto narcótico, fueron asegurados durante un operativo coordinado de la Mesa Estatal de Seguridad en el municipio de Pitiquito, como parte de acciones conjuntas entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El operativo se llevó a cabo el 18 de enero de 2026, con la participación de la Guardia Nacional en apoyo al Ejército Mexicano y corporaciones estatales y municipales. Durante la intervención fueron detenidos Francisco Bonifacio “N”, Raúl Antonio “N”, Hianarath “N”, Roberto Antonio “N”, Kevin Martin “N”, Manuel Ernesto “N” y Michell Nohemí “N”.

Aseguran 10 armas y más de 600 envoltorios de narcóticos

A los detenidos se les aseguraron seis armas largas, cuatro armas cortas y 24 cargadores. Además, se decomisaron 605 envoltorios de presunto cristal y 72 envoltorios de marihuana.

En el lugar también fueron asegurados cuatro chalecos tácticos, tres portacargadores y tres paquetes de pipas.

La Policía Estatal fue el primer respondiente y tanto las personas detenidas como los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Caborca, para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR