Hombre de la Tercera Edad Detenido por Presuntamente Asesinar a un Sujeto en Hermosillo
Testigos señalaron al hombre de la tercera edad como responsable de asesinar a un sujeto con arma blanca en la colonia Luis Encinas de Hermosillo.
Una persona de la tercera edad, de 66 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado como el presunto responsable de haber herido con un arma blanca a otro individuo, quien perdió la vida en el lugar.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:41 horas de este domingo, cuando se reportó una riña en las calles Quinta de Periférico Norte, entre Olivares y López del Castillo, en la colonia Luis Encinas.
Al llegar al sitio, los agentes observaron a un hombre que, al notar la presencia de la patrulla, arrojó al suelo un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros e intentó huir, por lo que fue asegurado de inmediato.
Un testigo señaló al hombre de la tercera edad como culpable del homicidio
El detenido fue identificado como José Luis “N”, de 66 años de edad. Un testigo lo señaló directamente como la persona que habría atacado a la víctima, a quien presuntamente hirió en el pecho con el arma blanca.
Hasta el momento se desconoce la identidad y edad del fallecido. El caso fue turnado al Ministerio Público del Fuero Común para las investigaciones correspondientes.
Reportero: Roberto Bahena N+.
