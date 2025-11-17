Sujeto es Detenido con Cuchillo en Mano en Huatabampo; Presuntamente Asesinó a su Pareja

Un hombre fue detenido en flagrancia por la Policía Municipal, acusado del feminicidio de su pareja sentimental en un domicilio de Huatabampo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de la mujer de 65 años, ocurrido la mañana de este lunes, 17 de noviembre.

El ataque se reportó alrededor de las 08:50 de la mañana, cuando vecinos alertaron al número de emergencias al observar que en la vivienda se desarrollaba una agresión.

El agresor salió de la casa con cuchillo y sangre en la ropa

De acuerdo con la información preliminar, el hombre de 64 años salió del inmueble con un cuchillo en la mano y manchas de sangre en la ropa, lo que permitió su aseguramiento inmediato.

Agentes municipales ingresaron a la casa y localizaron sin vida a la víctima. La zona fue acordonada y se notificó a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como a Servicios Periciales, para llevar a cabo el procesamiento del lugar y la recolección de indicios.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, que integra la carpeta por feminicidio, con base en los testimonios de los vecinos, la evidencia física asegurada y los primeros dictámenes periciales.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR