Hombre Roba Vehículo y Termina Sin Vida al Volcarse por Presunto Exceso de Velocidad en Cajeme

Un hombre falleció al volcarse en un vehículo que presuntamente había despojado utilizando un arma de fuego a su propietario, en hechos ocurridos en el municipio de Cajeme durante la madrugada del miércoles.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:05 horas en el cruce de las calles 200 y 1, al poniente del ejido Tepeyac, Campo Dos. Cuando policías y personal militar llegaron al sitio localizaron un Volkswagen sedán, línea Beetle, color amarillo, con las llantas hacia arriba y el cuerpo del conductor en su interior.

La víctima, quien no fue identificada, fue descrita como un hombre de complexión delgada y tez blanca, de entre 30 y 35 años de edad. Vestía pantalón y camiseta azul cielo, calcetas grises y zapatos de trabajo.

Presuntamente robó el vehículo en una gasolinera de Ciudad Obregón

De acuerdo con el propietario del vehículo de 74 años, el vehículo le había sido robado minutos antes en una gasolinera ubicada en bulevar Antonio Caso y Jesús García, en la colonia Urbi Villa del Real, en Ciudad Obregón, cuando un hombre con sombrero se le acercó y le colocó una pistola en la cabeza para que le diera las llaves.

Posteriormente, el auto fue visto circulando a exceso de velocidad sobre la calle 200 rumbo al Campo 2, por lo que elementos policiales y militares desplegaron un operativo de búsqueda, hasta que hallaron la unidad accidentada, la cual al parecer chocó contra un puente de concreto y se volcó provocando lesiones de gravedad al conductor.

Reportero: Roberto Bahena N+

