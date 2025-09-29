Locomotora se Descarrila y se Incendia en San Luis Río Colorado, Sonora

Un descarrilamiento ferroviario ocurrido la noche del sábado en el kilómetro 143 del tramo que conecta al Golfo de Santa Clara con Puerto Peñasco, en San Luis Río Colorado, provocó el incendio de una locomotora de una empresa ferroviaria.

El hecho se reportó al número de emergencias 9-1-1 cerca de las 20:43 horas y generó la movilización de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes acudieron hasta la zona despoblada donde quedó varada la máquina siniestrada.

Las autoridades informaron que el incendio fue sofocado en su totalidad tras varios minutos de labores coordinadas en el lugar, evitando que las llamas se propagaran a otros vagones o materiales de riesgo.

Pese a la magnitud del percance, se confirmó que no hubo personas lesionadas y que la situación quedó bajo control. La empresa ferroviaria no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las posibles causas del descarrilamiento.

Un hombre fue arroyado por el tren en Santa Ana, Sonora

En hechos aislados, la noche del pasado martes 23 de septiembre, un hombre resultó con una fractura expuesta luego de ser arrollado por el tren en las vías que atraviesan el municipio de Santa Ana en Sonora.

Agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, quienes al llegar encontraron al afectado lesionado, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de Cruz Roja.

Al llegar los socorristas brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo en el sitio, para después trasladarlo de urgencia a un hospital en el municipio vecino de Magdalena de Kino.

Reportero: Roberto Bahena N+

