Pareja Recibe 10 Años de Prisión por Transportar Armas y Drogas en San Luis Río Colorado

Delia “N” y Daniel “N” recibieron 10 años y 7 meses de prisión, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por transportar drogas, armas de fuego, entre otros dispositivos, en hechos ocurridos en San Luis Río Colorado, informó la Fiscalía General de la República.

Se inició la carpeta de investigacion tras ser detenidos en la colonia Mezquite del municipio fronterizo quioenes circulaban en un vehículo sin placas.

En la unidad traían consigo 745 envoltorios que contenían 4 kilos de marihuana; 810 envoltorios con 240 gramos de metanfetamina; 302 envoltorios con 20 gramos de heroína; dos armas de fuego tipo fusil; tres cargadores para arma de fuego y 112 cartuchos útiles, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Una persona fue asesinada a balazos en Nogales, Sonora

En hechos aislados, una persona fue ejecutada a balazos en la colonia Colinas del Yaqui, en la ciudad de Nogales, activando el código rojo de las corporaciones policiales en la zona.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho fue reportado al número de emergencias alrededor de las once y media de la noche del jueves pasado. Al llegar al lugar, los oficiales observaron a una persona en el suelo, siendo descrita como alguien de complexión delgada, tez morena, cabello lago, lacio y negro, vestida con pantalón y sudadera de color negro, así como calzado y guantes.

La víctima presentaba una lesión en el abdomen, la cual a simple vista aparentaba haber sido producida por proyectil de arma de fuego. Asimismo, un total de cinco casquillos percutidos fueron localizados en el sitio, junto a una motocicleta tirada en el pavimento.

Reportera: Fernanda Romero N+

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