Senderistas Encuentran Cuerpo en Descomposición en Cerro de la Cementera de Hermosillo

El cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una persona fue localizado arriba del antiguo cerro de la cementera la mañana de este martes 30 de septiembre en Hermosillo, Sonora.

Senderistas fueron quienes ubicaron el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de una persona en lo alto del antiguo cerro de la cementera, hoy cerro de La Sauceda, hecho que reportaron al 9-1-1.

Elementos del departamento de Bomberos de Hermosillo lo ubicaron por medio de dron para subir y facilitar bajar los restos para que el Servicio Médico Forense haga la necropsia de ley, además de que personal de Servicios Periciales también subieron al cerro para procesar la zona en búsqueda de evidencias.

Información en proceso...

Reportero: Roberto Bahena N+

