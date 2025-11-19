Inicio Sonora Suspenden Clases en Sonora Hoy 19 de Noviembre 2025 por Lluvias: ¿Para Qué Estudiantes Aplica?

Suspenden Clases en Sonora Hoy 19 de Noviembre 2025 por Lluvias: ¿Para Qué Estudiantes Aplica?

|

N+

-

Ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, la SEC emitió un comunicado con medidas preventivas y la suspensión de clases en escuelas de educación básica en Sonora.

Suspenden Clases por Pronósticos de Lluvias en Sonora Hoy Miércoles 19 de Noviembre del 2025

Suspenden Clases por Pronósticos de Lluvias en Sonora Hoy Miércoles 19 de Noviembre del 2025. Foto: N+

COMPARTE:

La Secretaría de Educación y Cultura emitió un comunicado con medidas preventivas a la comunidad escolar, ante los pronósticos de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana de la entidad.

Para el miércoles, 19 de noviembre, se suspendieron clases en el turno vespertino de las escuelas públicas y particulares de nivel básico en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Recorreran hora de entrada en turno matutino

Por otro lado, el 20 y 21 de noviembre se recorre una hora la entrada en el turno matutino de las escuelas de Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora.

Asimismo, se recomendó a la población permanecer atenta a las indicaciones que emitan las autoridades estatales competentes.

Reportera: Fernanda Romero N+

 

Historias recomendadas:

JGMR

Sociedad
Inicio Sonora Suspenden clases en sonora hoy 19 de noviembre 2025 por lluvias para quienes aplica