Suspenden Clases en Sonora Hoy 19 de Noviembre 2025 por Lluvias: ¿Para Qué Estudiantes Aplica?

La Secretaría de Educación y Cultura emitió un comunicado con medidas preventivas a la comunidad escolar, ante los pronósticos de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana de la entidad.

Para el miércoles, 19 de noviembre, se suspendieron clases en el turno vespertino de las escuelas públicas y particulares de nivel básico en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Recorreran hora de entrada en turno matutino

Por otro lado, el 20 y 21 de noviembre se recorre una hora la entrada en el turno matutino de las escuelas de Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora.

Asimismo, se recomendó a la población permanecer atenta a las indicaciones que emitan las autoridades estatales competentes.

📢 Atención municipios de la región serrana y río Sonora, información relevante ante los pronósticos meteorológicos. pic.twitter.com/PpkU9H64FW — SEC Sonora (@SECSonora) November 19, 2025

Reportera: Fernanda Romero N+

