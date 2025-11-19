Suspenden Clases en Sonora Hoy 19 de Noviembre 2025 por Lluvias: ¿Para Qué Estudiantes Aplica?
N+
Ante el pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, la SEC emitió un comunicado con medidas preventivas y la suspensión de clases en escuelas de educación básica en Sonora.
COMPARTE:
La Secretaría de Educación y Cultura emitió un comunicado con medidas preventivas a la comunidad escolar, ante los pronósticos de lluvias y bajas temperaturas en la región serrana de la entidad.
Para el miércoles, 19 de noviembre, se suspendieron clases en el turno vespertino de las escuelas públicas y particulares de nivel básico en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.
Recorreran hora de entrada en turno matutino
Por otro lado, el 20 y 21 de noviembre se recorre una hora la entrada en el turno matutino de las escuelas de Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora.
Asimismo, se recomendó a la población permanecer atenta a las indicaciones que emitan las autoridades estatales competentes.
📢 Atención municipios de la región serrana y río Sonora, información relevante ante los pronósticos meteorológicos. pic.twitter.com/PpkU9H64FW— SEC Sonora (@SECSonora) November 19, 2025
Reportera: Fernanda Romero N+
Historias recomendadas:
-
Ingreso de Frente Frío 15 a Sonora: Pronostican Caída de Nieve y Aguanieve en el Estado
-
Pronostican Lluvias y Bajas Temperaturas en Sonora por Llegada de Frente Frío No. 15
-
Chofer de Camión Urbano Sufre Crisis Convulsiva y Choca contra Poste al Sur de Hermosillo
JGMR