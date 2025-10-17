Vinculan a Proceso a Hombre que Lanzó Granada a Policías Estatales, en Hermosillo

Vinculan a proceso a hombre que lanzó granada a Policías Estatales y también presuntamente violentó a su expareja en la colonia Olivares, ubicada al norte de Hermosillo.

Juan Luis “N”, de 50 años, permanecerá en prisión preventiva justificada por los delitos de tentativa de feminicidio agravada, violación equiparada, privación ilegal de la libertad, violencia familiar y contra funcionarios públicos.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia del Estado, el sujeto fue detenido el 10 de octubre pasado, en la colonia Olivares, tras agredir a su expareja con un cuchillo y amenazarla con una granada de mano. La víctima logró escapar y pidió auxilio tras ser golpeada, apuñalada y violentada sexualmente.

El hombre hoy vinculado a proceso tomó como rehén al padre de su expareja

Durante el operativo de captura, Juan Luis “N” tomó como rehén al padre de la víctima, de 88 años, mientras amagaba con la granada a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. En un intento por evitar su detención, lanzó el artefacto hacia los agentes, pero éste no detonó.

En consecuencia, uno de los oficiales disparó su arma de cargo e hirió al agresor en una pierna, logrando así su arresto. Posteriormente, el Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para que el juez dictara su vinculación a proceso y ordenara su reclusión preventiva, al considerarlo un riesgo para las víctimas.

Mientras tanto, la investigación complementaria continúa en curso con el fin de obtener una sentencia por los delitos cometidos.

