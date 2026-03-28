Valle de Texas se Suma a Protestas por “No Kings Day” Contra Políticas de Donald Trump

Al igual que en otras partes de los Estados Unidos, en la región sur de Texas también hubo protestas dentro del denominado “No Kings Day” o el Día sin Reyes.

Ciudades texanas cercanas a la frontera con México hubo manifestaciones en las que participaron centenares de personas quienes, de esta manera mostraron, su desaprobación a las políticas y al gobierno del presidente Donald Trump.

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Protestas en McAllen por el “No Kings Day” en Estados Unidos

En McAllen, decenas de personas se reunieron en las avenidas donde se ubica la torre Betnsen, sede de la Corte Federal de esta localidad texana, portando pancartas que evidenciaron tu rechazo a Donald Trump, desaprobando las acciones de la agencias migrante federal conocida como ICE así como las políticas de guerra que implementa Trump en Irán.

Además banderas estadounidenses hubo personas que acudieron a las manifestaciones portando bandera mexicanas.

Las personas participantes externaron tu preocupación y enojo por el clima político en los Estados Unidos y consideran severamente perjudicial no solo para los habitantes de esta nación en la actualidad sino también para las generaciones por venir.

“No Kings Day” en el Valle de Texas. Foto: N+

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