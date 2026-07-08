Operativo en Matamoros Deja Seis Detenidos y Arsenal Asegurado

Como parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad, fuerzas federales y estatales realizaron un operativo en Matamoros, Tamaulipas, que dejó como saldo la detención de seis personas y el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y vehículos.

De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Aseguran Armas Largas Durante Operativo en Matamoros, Tamaulipas

Durante la intervención fueron asegurados un fusil Barrett, tres armas largas, 34 cargadores, 25 cartuchos útiles, cuatro chalecos tácticos, dos fornituras, dos cascos, ponchallantas y dos vehículos.

Estas acciones forman parte de los operativos coordinados realizados el 7 de julio en distintas entidades del país, como Baja California, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El Gobierno de México señaló que estas labores se desarrollan bajo los cuatro ejes de la estrategia nacional: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación con las entidades federativas.