Operativo en Matamoros Deja Seis Detenidos y Arsenal Asegurado

Seis personas fueron detenidas durante una acción conjunta de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía de Tamaulipas.

Operativo en Matamoros Deja Seis Detenidos y Arsenal AseguradoFoto: SSPC

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Fuerzas federales y estatales detienen a 6 personas y aseguran armamento en Matamoros. Conoce más sobre esta acción de la Estrategia Nacional de Seguridad.

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