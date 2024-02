Foto: Pexels

¿Qué significa el emoji de cara con los ojos hacia arriba en WhatsApp?

cuenta con un sinfín de emojis para que los usuarios le den vida a los mensajes que envían a sus familiares, compañeros y amigos de cualquier índole.Además de los ya conocidos emoticones, la aplicación de mensajería instauró la función ' Ver una vez ' en las fotos y videos. Esta es solo una de las múltiples actualizaciones que el 'Whats' a puesto en marcha para que sus 2 mil millones de usuarios disfruten de la mejor manera la app.En 2015, el emoji de carita con los ojos hacia arriba salió por primera vez en el catálogo de WhatsApp. A pesar de que lleva más de cinco años, las personas siguen sin saber su significado real; por ello, aquí te resolvemos la duda.Aunque no lo creas, todos los emoticones tienen un significado en particular: seguramente te has puesto a pensar cuál es su significado. Desde su llegada, el emoji con los ojos hacia arriba se ha vuelto popular entre la comunidad de WhatsApp.De acuerdo con el sitio especializado Emojipedia, la expresión de esta particular cara da a entender frustración, sarcasmo, resentimiento y hasta desaprobación.https://youtu.be/8b-FDO7abOIAhora que ya sabes su significado, dale el uso que merece en tus mensajes y también alerta a tus contactos de que no se vayan a equivocar al momento de utilizarlo.