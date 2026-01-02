Adiós al Efectivo: TAG Será Obligatorio en Casetas de Baja California Desde Este 2026
N+
El sistema de cobro electrónico ya opera en más del 90% de los carriles federales, incluyendo autopistas clave del estado
COMPARTE:
A partir del primer minuto de este 2026, el uso del sistema TAG se volvió obligatorio en la mayoría de las casetas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en México, incluidas varias ubicadas en Baja California, como parte de una estrategia para agilizar el tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras federales.
Te podría interesar: Baja California Implementará Refrendo Vehicular en Línea para Reducir Filas en 2026
De acuerdo con CAPUFE, el pago electrónico ya se encuentra habilitado en 917 de los mil 12 carriles que opera a nivel nacional, lo que marca un avance significativo hacia la eliminación del uso de efectivo en autopistas federales.
¿Qué carreteras operan con TAG en Baja California?
En Baja California, el sistema TAG ya opera en distintas casetas, entre ellas:
- La Misión
- Rosarito
- Corredor 2000
- El Hongo
- Tijuana–Tecate
El estado cuenta con tres tramos carreteros administrados por CAPUFE, que incluyen:
- Autopista Tijuana–Ensenada
- Tijuana–Tecate
- Tramo La Rumorosa–Tecate
Aunque el TAG es ya obligatorio en la mayoría de los carriles, algunas casetas aún permiten el pago en efectivo en carriles específicos, de manera temporal. Sin embargo, autoridades federales anticipan que en las próximas semanas se habilite por completo el sistema de cobro electrónico en todos los puntos.
El TAG puede adquirirse en módulos instalados en ciertas casetas, así como en algunas tiendas departamentales. Existen dos modalidades: una calcomanía adherible al parabrisas o un dispositivo portátil, ambos con opción de recarga de saldo o domiciliación a una tarjeta bancaria.
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas adquirir su TAG con anticipación para evitar contratiempos durante sus traslados por carreteras federales, especialmente en temporadas de alta afluencia vehicular.
Historias recomendadas:
-
Primera Muerte Violenta de 2026 en Mexicali: Hallan Hombre Atado y con Signos de Violencia
-
Reportan Miles de Peces Muertos en Presa de Tijuana; Esto se Sabe
-
El Primer Bebé del 2026 en Baja California ¿Qué Fue y en Cuál Municipio Nació?
Información Omar Marmolejo
APG