Adiós al Efectivo: TAG Será Obligatorio en Casetas de Baja California Desde Este 2026

A partir del primer minuto de este 2026, el uso del sistema TAG se volvió obligatorio en la mayoría de las casetas de cobro operadas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en México, incluidas varias ubicadas en Baja California, como parte de una estrategia para agilizar el tránsito y fortalecer la seguridad en las carreteras federales.

De acuerdo con CAPUFE, el pago electrónico ya se encuentra habilitado en 917 de los mil 12 carriles que opera a nivel nacional, lo que marca un avance significativo hacia la eliminación del uso de efectivo en autopistas federales.

¿Qué carreteras operan con TAG en Baja California?

En Baja California, el sistema TAG ya opera en distintas casetas, entre ellas:

La Misión

Rosarito

Corredor 2000

El Hongo

Tijuana–Tecate

El estado cuenta con tres tramos carreteros administrados por CAPUFE, que incluyen:

Autopista Tijuana–Ensenada

Tijuana–Tecate

Tramo La Rumorosa–Tecate

Aunque el TAG es ya obligatorio en la mayoría de los carriles, algunas casetas aún permiten el pago en efectivo en carriles específicos, de manera temporal. Sin embargo, autoridades federales anticipan que en las próximas semanas se habilite por completo el sistema de cobro electrónico en todos los puntos.

El TAG puede adquirirse en módulos instalados en ciertas casetas, así como en algunas tiendas departamentales. Existen dos modalidades: una calcomanía adherible al parabrisas o un dispositivo portátil, ambos con opción de recarga de saldo o domiciliación a una tarjeta bancaria.

Autoridades recomiendan a las y los automovilistas adquirir su TAG con anticipación para evitar contratiempos durante sus traslados por carreteras federales, especialmente en temporadas de alta afluencia vehicular.

Información Omar Marmolejo

APG