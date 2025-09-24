Llegan a Perote, Veracruz, los Restos de Jesús Israel, Estudiante Asesinado en el CCH Sur, UNAM

Se dio a conocer que el joven Jesús Israel, de 16 años de edad, era estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sin embargo, Jesús fue el blanco de un ataque directo por parte de uno de sus compañeros, quien con un arma blanca le arrebató la vida el pasado lunes 22 de septiembre.

El cuerpo del joven Jesús Israel fue entregado a sus familiares tras concluir con los procedimientos forenses donde se estableció que la causa de su muerte fue una herida en el cuello ocasionada por un objeto punzocortante. El estudiante, quien perdió la vida de manera trágica, era originario de Perote, Veracruz. Sus restos arribaron al domicilio de sus abuelos paternos y donde se organizo una despedida emotiva.

Frente al domicilio de los abuelos se observa la llegada de arreglos florales y de coronas que enmarcan al feretro blanco, rodeado de veladoras y acompañado de la fotografía del joven peroteño.

La Universidad Nacional Autónoma de México lamenta el hecho que le arrebató la vida a un estudiante

A través de un comunicado, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la tarde del pasado lunes 22 de septiembre, dos personas de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel sur, fueron agredidas por un alumno con un arma blanca dentro de las instalaciones.

Comunicaron que al conocer los hechos, de manera inmediata las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma blanca. Asimismo, personal universitario intervino para auxiliar a las personas que fueron agredidas y realizar las notificaciones correspondientes.

En este informe se dio a conocer que el joven estudiante falleció y la segunda persona agredida era una trabajador del plantel, tuvo que ser trasladado para su pronta atención médica. Se informó que el presunto agresor fue puesto a disposición de las autoridades.

La institución recalcó que tras estos hechos, las clases fueron suspendidas de manera inmediata y que se están realizando las investigaciones necesarias por las autoridades competentes para lograr el esclarecimiento de este hecho que ha conmocionado a la comunidad estudiantil y a la población en general.

