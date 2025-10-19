Mujer Muere al Caer de Cuatrimoto Mientras Circulaba por Huatusco, Veracruz

La noche del pasado viernes 18 de octubre un fuerte accidente se reportó en la ciudad de Huatusco en la región centro del estado de Veracruz. En este percance vial se reportó el deceso de una mujer que viajaba a bordo de una cuatrimoto, en aquel momento la mujer permanecía en calidad de desconocida.

Los hechos ocurrieron cuando se desplazaba a la altura del Parque Infantil, ubicado sobre la avenida 7 y calle 8, donde perdió el control de la unidad y cayó, quedando tendida en el suelo, donde fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, que la trasladaron al hospital Doctor Darío Méndez Lima y a pesar de los esfuerzos para reanimarla, perdió la vida.

La Fiscalía de Huatusco tomó conocimiento de los hechos y dio fe del deceso. De acuerdo al reporte también viajaba un menor de edad pero resultó solo con algunos golpes. Los primeros reportes indicaron que presuntamente la mujer fallecida no portaba el casco protector.

Durante el fin de semana se confirmó la identidad de la víctima, fue identificada como Pilar “N” de 24 años a la persona que murió la noche del pasado viernes, a causa de las lesiones ocasionadas al caer de la cuatrimoto en la que transitaba por céntricas calles del municipio de Huatusco.

Fue identificado como Luis Enrique Ramírez de 25 años, de ocupación albañil quien trabajaba en una fábrica y durante la mañana del pasado viernes 17 de octubre murió al recibir una descarga eléctrica al tocar accidentalmente los cables de alta tensión, esto cuando permanecía en la segunda planta de una obra en construcción ubicada en la calle 12 Norte y Avenida 8 de la colonia Progreso en Huatusco, Veracruz.

Elementos de los grupos de auxilio acudieron para brindar atención médica, pero el hombre ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado por autoridades policíacas que llegaron para preservar la escena, siguiendo el protocolo de cadena de custodia. La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos.

