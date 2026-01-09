Niebla en Veracruz: ¿Cuáles son los Vuelos Retrasados y Desviados en Aeropuerto Heriberto Jara?

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró un banco de niebla que fue perceptible en gran parte de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, más hacia al lado del municipio boqueño donde la visibilidad se vio significativamente reducida.

En las instalaciones del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, este banco de niebla generó diversas afectaciones. Algunas de estas fueron retrasos en algunos vuelos e incluso el desvío de un avión procedente de Guadalajara a otro aeropuerto alterno para que pudiera realizar la carga de combustible, al no poder descender en la ciudad y puerto de Veracruz.

Otros de los vuelos que presentaron afectaciones fueron los provenientes de la ciudad de Monterrey y de la Ciudad de México, los cuales solo sufrieron retraso en su hora de aterrizaje.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF