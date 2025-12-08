Elementos de la Guardia Nacional Salen Proyectados tras Ser Chocados por una Grúa en Córdoba

La tarde de este lunes 8 de diciembre en la ciudad de Orizaba se registró un percance vial en el que se vieron involucrados tres elementos de la Guardia Nacional, quienes terminaron con lesiones cuando la patrulla en la que viajaban chocó contra una grúa que remolcaba una camioneta.

Según los reportes, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Avenida Poniente 7 y Sur 12, a escasos metros de la nueva glorieta ubicada en la calle Sur 10, donde, de acuerdo con los reportes preliminares, la patrulla de doble cabina, marcada con el número económico 30975, intentaba incorporarse hacia la Calle Real con dirección al norte cuando fue alcanzada por una grúa que trasladaba una camioneta color gris.

Debido al fuerte impacto, tres elementos de la Guardia Nacional que viajaban en la parte trasera de la unidad salieron proyectados contra el pavimento, resultando gravemente lesionados, por lo que tuvieron que ser hospitalizados por paramédicos de la Cruz Roja.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de tránsito municipal, quienes se encargaron de tomar conocimiento y deslindar las responsabilidades correspondientes tras el percance ocurrido en la ciudad de Córdoba.

Camión urbano choca contra camioneta mientras trasladaba pasajeros

La noche del pasado domingo 7 de diciembre, un camión de transporte público de la ruta Vergel y una camioneta chocaron de frente en el puente de acceso al fraccionamiento Nuevo Veracruz.

Presuntamente, la camioneta habría invadido el carril opuesto, por lo que impactó de frente al camión de transporte. Tras el hecho, no se reportaron lesionados de gravedad, solo ligeros golpes de alrededor de 8 pasajeros, de los cuales se desconoce su identidad.

Derivado del accidente ocurrido en la ciudad Veracruz, la vialidad se afectó por más de dos horas por las maniobras de retiro de las unidades siniestradas, donde fue necesario el uso de una grúa.

Con información de Carlos Da Silva y Javier Maldonado | N+

