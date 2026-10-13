Homicidios

Asesinan a Carnicero en Vía Pública en Localidad de Xalapa; Autoridades Investigan

El hombre fue encontrado a unos pasos del módulo del DIF en la congregación de El Castillo. Se desconoce el móvil del ataque

Matan a carnicero en El Castillo.Matan a carnicero en El Castillo. Foto: José López Contreras

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un carnicero fue asesinado en la vía pública en Xalapa. La Fiscalía investiga este trágico suceso ocurrido cerca del módulo del DIF.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+