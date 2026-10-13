Asesinan a Carnicero en Vía Pública en Localidad de Xalapa; Autoridades Investigan

Un hombre que presuntamente se desempeñaba como carnicero fue asesinado sobre la calle principal de la congregación de El Castillo, en Xalapa, a unos pasos del módulo del DIF.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue localizada en la vía pública, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, la zona fue acordonada en espera del personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales, quienes realizarían las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio y no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.