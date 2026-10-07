Seguridad

Rapiña Podría ser Castigada Hasta con Cinco Años de Prisión en Veracruz

El congreso del estado aprobó una reforma en la que se penaliza a quien sustraiga o se apodere de mercancías, objetos o bienes transportados por unidades pesadas tras un accidente

Rapiña Podría ser Castigada Hasta con Cinco Años de Prisión en VeracruzSe informó que la medida busca atender el saqueo de mercancías que ocurre después de accidentes. Foto: Ilustrativa | Cuartoscuro

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En Veracruz, la rapiña tras accidentes será castigada con hasta 5 años de prisión. El Congreso aprobó esta reforma para frenar el saqueo de mercancías en carreteras.

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