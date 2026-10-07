Rapiña Podría ser Castigada Hasta con Cinco Años de Prisión en Veracruz

En Veracruz, la rapiña o robos de mercancía a camiones de carga tras accidentes carreteros ya podrán ser castigados con hasta cinco años de prisión.

Así fue informado luego de que el Congreso del Estado aprobara una reforma al Código Penal para convertir esta conducta en un delito específico.

La modificación, avalada por 46 votos, incorpora el artículo 208 bis y establece penas de dos a cinco años de prisión, además de una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización.

Esto es para quien se apodere de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados aprovechando la confusión, vulnerabilidad o desorden provocado por un accidente, siniestro o hecho de tránsito.

La medida busca atender el saqueo de mercancías que ocurre después de accidentes, principalmente cuando las unidades de carga quedan vulnerables en carreteras, mientras sus operadores enfrentan la emergencia y los cuerpos de auxilio realizan labores de rescate.