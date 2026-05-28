Hombre Termina Hospitalizado tras Ataque Armado en Coatzacoalcos

Un hombre fue atacado a disparos en la colonia Puerto México de la ciudad de Coatzacoalcos. Fue trasladado a un hospital.

Hombre es hospitalizado tras ser atacado a disparos en Coatzacoalcos VeracruzFoto: N+

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Ataque armado en Coatzacoalcos deja a un hombre grave. Fue interceptado por dos sujetos mientras viajaba en su auto. Conoce más sobre este violento incidente.

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