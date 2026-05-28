Hombre Termina Hospitalizado tras Ataque Armado en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró una intensa movilización por parte de elementos de distintas corporaciones policiacas debido al reporte en el que se informaba acerca de un hecho violento registrado contra un hombre en dicho municipio.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la tarde de este miércoles 27 de mayo alrededor de la calle Salvador Díaz Mirón, entre Solórzano y Francisco González Bocanegra, perteneciente a la colonia Puerto México, al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

Según la información recabada, un hombre habría sido lesionado con un arma de fuego en dicha colonia, por lo que rápidamente se dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Minutos después, el hombre fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de gestionar su traslado a un hospital para que se le brindara la atención médica necesaria tras los hechos ocurridos.

Se dio a conocer que la víctima es de aproximadamente 35 años, quien, según lo informado, viajaba en un vehículo de color negro cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes procedieron a abrir fuego en su contra.

Hasta este momento, el estado de salud del hombre ha sido reportado como grave tras ser lesionado con un arma de fuego al sufrir un ataque armado en la colonia Puerto México de la ciudad de Coatzacoalcos, al norte del estado de Veracruz.

Otro asesinato se registró en otra colonia de Coatzacoalcos

Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, un hombre fue ejecutado en Coatzacoalcos cuando se encontraba a bordo de un camión de redilas. Los hechos de violencia ocurrieron sobre la avenida Juan Osorio, en la colonia Francisco Villa.

La unidad en la que el hombre fue atacado estaba estacionada afuera de una chatarrera cuando fue intervenida por sujetos desconocidos que viajaban a bordo de un automóvil. Tras este hecho, el cuerpo de la víctima quedó en el interior de la unidad.

El área fue acordonada por las autoridades y en las inmediaciones se montó un intenso operativo por parte de elementos de la Policía Municipal, ministerial y policía estatal para dar con los presuntos responsables del crimen.