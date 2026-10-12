Sociedad

Alertan por Fuerte Olor a Hidrocarburo en Villa Allende; Se Desconoce su Origen

Habitantes señalaron que las emanaciones se perciben con mayor intensidad cerca del paso de lanchas y expresaron preocupación por los adultos mayores

Vecinos de Villa Allende reportan un fuerte olor a hidrocarburo que preocupa a la comunidadVecinos de Villa Allende reportan un fuerte olor a hidrocarburo que preocupa a la comunidad. Foto: N+

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En Villa Allende, existe preocupación por el fuerte olor a hidrocarburo el cual afecta a la comunidad, especialmente a los adultos mayores

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