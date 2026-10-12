Alertan por Fuerte Olor a Hidrocarburo en Villa Allende; Se Desconoce su Origen

Habitantes de Villa Allende y del centro de Coatzacoalcos han reportado la presencia de un fuerte olor a hidrocarburo.

Según la información al momento el olor a químicos que se percibe en distintos puntos de Villa Allende. Hasta el momento no se ha confirmado el origen del olor ni si representa algún riesgo para la población.

Algunos de los habitantes han manifestando dolor de cabeza. Por este motivo se ha exhortado a la población evitar acercarse a las zonas donde el olor sea más intenso.

‘Es insoportable el olor a veces no queremos venir a vender aquí el paso de lancha porque aquí se siente más fuerte. Pero cuando llegué aquí se sentí un poco menos que en la belisario, era intenso el olor. Allá en la casa tenemos un anciano que le duele la cabeza debido a ese olor’. Moisés Lara-Habitante de Villa Allende.