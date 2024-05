Wendy Guevara, la ganadora de La Casa de los Famosos, estuvo junto con Emilio Osorio, el 'Halcón', recorriendo diversos Pueblos Mágicos del estado de Veracruz, durante este fin de semana.

La integrante de 'Las Perdidas' y el actor mexicano están trabajando en un proyecto sorpresa que próximamente se transmitirá a través de la televisión.

Wendy Guevara y Emilio Osorio realizaron las grabaciones de este nuevo proyecto en los municipios de Coatepec, Xico, Naolinco, Zozocolco, Córdoba y Orizaba, como última parada, donde lograron juntar a una gran cantidad de espectadores.

Los dos participantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fueron recibidos y apapachados por muchos veracruzanos, quienes aprovecharon para tomarse la foto con los integrantes del Team Infierno.

Emilio Osorio, quien iba acompañado de su novia Leslie Gallardo, aseguró que con este nuevo proyecto televisivo buscan enaltecer la cultura, gastronomía, arquitectura e historia de Veracruz.

Estoy feliz, me la he pasado con Wendy y con mi guitarra de un lado para otro en Veracruz, y sólo te puedo prometer que van a conocer cosas que no sabían.