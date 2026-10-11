Pronóstico del tiempo

Rachel se Debilita a Ciclón Postropical, pero Mantiene Riesgo de Vientos Fuertes en BC

Rachel podría provocar vientos fuertes en algunas zonas de la península de Baja California durante la noche de este sábado

Ciclón Postropical RachelCiclón Postropical Rachel según la imagen satelital. Foto: Conagua

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Rachel se Debilita a Ciclón Postropical Pero aún Amenaza BC | N+