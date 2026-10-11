Rachel se Debilita a Ciclón Postropical, pero Mantiene Riesgo de Vientos Fuertes en BC

Tras días transitando por territorio nacional, Rachel muestra señales de debilitamiento para convertirse en un ciclón postropical, mientras se dirige al norte-noreste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) este sábado 10 de octubre por la noche.

De acuerdo con el organismo, pese a la pérdida de fuerza del sistema, se esperan vientos fuertes en algunas zonas de la península de Baja California durante la noche de este sábado.

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Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que el ciclón se encuentra 65 kilómetros al suroeste de Cabo San Quintín, BC, con vientos máximos de 95 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 57 km/h.

El desplazamiento de Rachel hacia el norte-noreste marca una nueva etapa en la evolución del fenómeno meteorológico, que actualmente está clasificado como ciclón postropical.

Se espera que Rachel toque tierra a lo largo de la costa del norte de Baja California a última hora de la noche de este sábado. También son posibles condiciones de tormenta tropical.

El NHC mantiene la atención sobre las condiciones del viento, debido a que algunas áreas de la península podrían experimentar rachas intensas durante las próximas horas.

Aunque el sistema presenta signos de debilitamiento, esta condición no significa que hayan desaparecido los riesgos asociados a sus efectos, particularmente en las zonas que podrían verse afectadas por los vientos.

Se pronostica que se registren posibles condiciones de tormenta tropical en el extremo sur de California, en el este de Baja California y en partes del noroeste de México, donde la vigilancia se encuentra activada.

Las ráfagas de viento de Rachel y sus remanentes se propagarán por porciones del noroeste de México y una parte del suroeste de Estados Unidos, en áreas de terreno alto, durante la noche de este sábado y el domingo.

El Centro Nacional de Huracanes también reportó que se pronostican olas generadas por Rachel, combinadas con una marejada en el sur, que producirán condiciones de oleaje y corrientes marinas que podrían amenazar la vida en el norte de Baja California y el sur de California, Estados Unidos.

TLS