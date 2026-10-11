Volcadura de Pipa Provoca Cierre Total en Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno

La volcadura de una pipa que transportaba hidrocarburo provocó el cierre total de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno durante la tarde de este sábado.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37+500 de la carretera de cuota, dentro del municipio de Tepatitlán de Morelos.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el contenedor presentó un derrame de combustible, por lo que se determinó cerrar completamente la circulación para prevenir riesgos.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para realizar las maniobras necesarias y contener la fuga de hidrocarburo. El derrame fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.