Accidentes

Volcadura de Pipa Provoca Cierre Total en Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno

Varios automovilistas duraron casi cinco horas varados; no se reportaron personas heridas

Pipa volcadaHasta la noche se liberó la vía en sentido a Lagos-Guadalajara. Foto: PC Jalisco

Destacado

Cierre total en la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno tras volcadura de pipa. Automovilistas varados por horas, pero sin heridos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Volcadura de Pipa Provoca Cierre Total en Autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno | N+