Matan a Agente de la AEI en la Zona de Rincón del Castillo en Tecate

Un agente de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fue asesinado la mañana de este viernes en la zona de Rincón del Castillo, en el municipio de Tecate.

De acuerdo con información preliminar, la víctima era un hombre de 39 años de edad que fue encontrado con heridas producidas por arma de fuego.

Junto al cuerpo también fueron localizados varios cartuchos percutidos de arma larga, los cuales quedaron bajo resguardo para su análisis pericial.

Autoridades Aseguraron la Escena

Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes investigadores realizaron el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Como parte de los indicios encontrados, las autoridades localizaron una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no fue dado a conocer de manera oficial.

Este elemento forma parte de la investigación que encabezan las instancias correspondientes.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el agente ya no contaba con signos vitales al momento de ser atendido.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

Información Carolina Vázquez

APG