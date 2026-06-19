Matan a Agente de la AEI en la Zona de Rincón del Castillo en Tecate

La víctima fue localizada con heridas de arma de fuego; autoridades desplegaron un operativo en la zona

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Impactante asesinato de un agente de la AEI en Tecate. La víctima fue encontrada con heridas de arma de fuego. Autoridades investigan el móvil del crimen. ¿Qué sucedió en Rincón del Castillo?

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