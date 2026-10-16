Muere Empleado Atropellado Dentro de Maquiladora en Ciudad Juárez

La mañana de este viernes se reportó al número de emergencias 911 la muerte de un empleado de una empresa maquiladora ubicada en el cruce de la avenida De las Torres y el bulevar Manuel Talamás Camandari, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador fue arrollado por el conductor de un tráiler que realizaba maniobras al interior del inmueble, lo que derivó en la movilización de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrió el accidente. Asimismo, paramédicos arribaron para brindar los primeros auxilios a la víctima; sin embargo, al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se esperaba la llegada de personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del trabajador ni han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del accidente. En tanto, se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se determine la situación legal del conductor involucrado.

Luego del accidente, una ambulancia de Protección Civil llegó al sitio para atender a los afectados. Sin embargo, guardias de la empresa negaron el acceso a una segunda unidad de rescate, situación por la que Protección Civil anunció que impondrá una sanción.