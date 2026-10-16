Accidentes

Muere Empleado Atropellado Dentro de Maquiladora en Ciudad Juárez

Según el reporte de las autoridades, el accidente ocurrió cuando un tráiler maniobraba en el patio de la empresa

Muere Empleado AtropelladoMuere Empleado Atropellado. Foto: N+

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Un trabajador muere en un accidente dentro de una maquiladora en Ciudad Juárez. Las autoridades investigan.

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