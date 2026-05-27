WhatsApp Plus Ya Está Disponible en México: ¿Cuánto Cuesta y Qué Incluye la Versión Premium?

La tecnológica estadounidense Meta anunció este miércoles 27 de mayo de 2026 de manera oficial el lanzamiento a nivel mundial de planes de suscripción para sus plataformas de mensajería y redes sociales, incluyendo WhatsApp, Instagram y Facebook.

Estas nuevas modalidades de pago ofrecerán a los usuarios una experiencia con "funciones potenciadas".

La presentación del proyecto estuvo a cargo de la jefa de producto de Meta, Naomi Gleit, quien a través de un video en Instagram reveló que estos planes de suscripción, denominados Plus, ya se encuentran en marcha para creadores, negocios y usuarios de Meta AI, con miras a ofrecer maneras más ricas de expresión y conexión dentro de las aplicaciones.

¿Cuánto cuesta la suscripción a WhatsApp Plus?

De acuerdo con datos publicados por el medio tecnológico especializado TechCrunch, los costos mensuales de las suscripciones premium de Meta se dividirán de la siguiente manera:

WhatsApp Plus : Tendrá un valor de 2.99 dólares al mes.

Instagram Plus y Facebook Plus: Costarán 3.99 dólares al mes cada una.

¿Qué incluye y qué otras funciones se planean?

La ejecutiva de la compañía precisó que las versiones Plus de las aplicaciones de mensajería y redes sociales tienen el objetivo de añadir progresivamente más funciones "divertidas" para enriquecer la conectividad.

De manera paralela, Meta ha comenzado a probar una serie de planes de suscripción independientes enfocados en la inteligencia artificial (IA) y productos tecnológicos vinculados, tales como las gafas. Este conjunto de planes relacionados con la IA se agrupará bajo el nombre de Meta One y contará con dos modalidades de precios:

Meta One Plus : Por un costo de 7.99 dólares al mes.

Meta One Premium: Por un costo de 19.99 dólares al mes.

Estas suscripciones de IA están diseñadas para otorgar a las personas mayor capacidad de trabajo, procesamiento de solicitudes más grandes y complejas, y más espacio de creación. En el caso de las empresas y creadores de contenido, las herramientas les permitirán optimizar su presencia, automatizar tareas diarias y proteger su marca.

Cabe destacar que la aplicación de Meta AI continuará estando disponible de forma gratuita en sus funciones más básicas.

Calendario de pruebas y disponibilidad

Mientras que las suscripciones Plus para las aplicaciones de comunicación ya se distribuyen globalmente, los planes de la división de inteligencia artificial (Meta One) iniciarán su periodo de pruebas el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia.

Por su parte, los esquemas orientados específicamente a creadores y empresas comenzarán a probarse esta misma semana en los mercados de Arabia Saudí, Marruecos, Tailandia y Bangladés.

Con información de: EFE

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