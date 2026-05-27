WhatsApp Plus Ya Está Disponible en México: ¿Cuánto Cuesta y Qué Incluye la Versión Premium?

Estas nuevas modalidades de pago ofrecerán a los usuarios una experiencia con "funciones potenciadas"

Un adolescente posa para una foto sosteniendo un teléfono inteligente frente al logotipo de WhatsApp. Foto: ReutersUn adolescente posa para una foto sosteniendo un teléfono inteligente frente al logotipo de WhatsApp. Foto: Reuters

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