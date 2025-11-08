Cometa 3I/ATLAS: Stephen Hawking y su Inquietante Predicción Sobre los Objetos Interestelares

El paso del objeto interestelar, el cometa 3I/ATLAS, que atraviesa el sistema solar, despierta una de las teorías de Stephen Hawking. Expertos y conocedores del espacio reviven una predicción sobre posibles visitantes de otros mundos, hecha por el famoso físico quien murió en 2018.

Todo comenzó cuando Avi Loeb, físico teórico de la Universidad de Harvard, sugirió que el cometa podría ser una sonda enviada por seres inteligentes. Loeb justifica su idea con un dato: el cuerpo redujo su velocidad al acercarse al perihelio (punto de la órbita de un planeta más cercano al Sol).

Ante posturas como la de Loeb, una de las predicciones de Hawking también volvió a ser noticia, así que aquí te platicamos de qué se trata.

¿Cuál es la predicción de Stephen Hawking sobre contacto extraterrestre y por qué la relacionan con el cometa 3I/ATLAS?

Las palabras de Loeb sobre el cometa 3I/ATLAS resucitan la advertencia que Stephen Hawking hizo en 2010. Durante un episodio de la serie documental Into the Universe, Hawking habló de una posible invasión.

Hawking trazó un paralelismo histórico: "Si los extraterrestres nos visitan alguna vez, el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida inteligente podría evolucionar hasta convertirse en algo con lo que no querríamos encontrarnos".

Además, el físico adelantó que la NASA y otras organizaciones espaciales cometieron un error. Ellas enviaron tecnología que rastrea la vida más allá de nuestro sistema solar. Estas sondas incluyen coordenadas de ubicación, videos y fotos de la Tierra.

Hawking planteó un riesgo. Esas sondas podrían llamar la atención de civilizaciones externas. Si estas comunidades tienen pocos recursos o están al límite de su capacidad, podrían conquistar el planeta, eliminarnos y quedarse con la Tierra.

Este escenario se relaciona con la “hipótesis del bosque oscuro”. Esta teoría, popular en una novela de Liu Cixin, sugiere que las comunidades alienígenas se esconden y que ellas permanecen en el anonimato por temor a encontrarse con civilizaciones más desarrolladas que busquen destruirlas.

¿Qué dice la NASA sobre el cometa 3I/ATLAS?

A pesar de estas teorías sobre el cometa 3I/ATLAS, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) mantienen una postura diferente. Ambas reiteran que el objeto no presenta ninguna señal anómala asociada a tecnología intergaláctica. Su comportamiento es el de un cometa natural.

El cometa 3I/ATLAS inició un desprendimiento de gas y agua al acercarse al Sol. Esto provoca la formación de una estela de polvo que lo acompaña. La NASA y la ESA analizan el cuerpo y han llegado a algunas conclusiones:

El 19 de diciembre, el 3I/ATLAS alcanzará su punto más cercano al planeta.

El cometa mantendrá una distancia de 270 millones de kilómetros, por lo que no representa un peligro para la Tierra.

La investigación del cometa 3I/ATLAS seguirá hasta al menos enero del 2026, pues la ciencia busca entender los procesos que dan forma al universo.

