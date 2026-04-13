¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Así el Reporte de Tráfico en Regreso a Clases

Este lunes, regresaron a clases miles de estudiantes, luego de las vacaciones por Semana Santa; aquí te decimos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro hoy, 13 de abril de 2026.

Toma tus precauciones: a partir de este lunes, el tráfico aumentó en vialidades de Ciudad de México (CDMX) y en los accesos carreteros a la capital del país, así como la afluencia de pasajeros en el transporte público, por el regreso a las actividades de más de 28 millones de estudiantes de nivel básico y de nivel medio superior.

En Ciudad de México, el Metro registró retrasos desde primera hora en varias estaciones de la Línea 3.

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¿Cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro?

A continuación, te damos el reporte del tráfico por bloqueos o accidentes en la Autopista México-Querétaro, de acuerdo con información de Caminos y Puente Federales (Capufe).

En la madrugada, hubo un accidente a la altura del kilómetro 135, con dirección a Querétaro, por lo que algunos carriles fueron cerrados para que cuerpos de emergencia atendieran el incidente entre un tracto camión y una pipa. Hasta la mañana de hoy, las afectaciones a la circulación continuaban, por lo que se registró carga vehicular.

Minutos antes de las 06:00 horas, se registró alta afluencia en la caseta Tepotzotlán, con dirección a la CDMX.

El Libramiento Noreste Querétaro fue cerrado de forma parcial a la altura de Chichimequillas, en el kilómetro 1, con dirección a CDMX, por un accidente.

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Con información de N+.

RMT