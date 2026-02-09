¿En Cuánto Está TUA del AICM? Con Tarifa Actualizada en Febrero, Ahora Será Más Barato Volar

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer la tarifa por volar desde sus instalaciones en febrero de 2026. Usuarios en redes sociales han preguntado si subió o bajó la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), en N+ te decimos cómo queda.

De acuerdo con la página oficial del AICM hay una baja en su precio, por ejemplo el TUA Nacional en enero de 2026 se situaba en 537.228 pesos y el TUA Internacional en mil 20 pesos, pero para el segundo mes del año el TUA nacional bajó a 525.01 pesos y el internacional a 996.796 pesos.

TUA en AICM en febrero de 2026

Precio del TUA en el AICM en febrero de 2026. Foto: AICM

Febrero 525.001 pesos (TUA Nacional) y 996.796 pesos (TUA internacional).

También dio a conocer este dato el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y reveló el precio de la TUA en el mes de febrero de 2026

TUA en AIFA en febrero de 2026

Precio del TUA en el AIFA en febrero de 2026. Foto: aifa.aero

Febrero 266.62 pesos (TUA Nacional) 470.557 pesos (TUA Internacional)

¿Qué es la TUA?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es un cargo que los aeropuertos cobran por el uso de sus instalaciones. Aplica por cada pasajero y se establece de forma independiente por cada aeropuerto.

La TUA no es un cargo de las aerolíneas, pero dan la flexibilidad de elegir cuándo pagarla: en el proceso de compra de boleto de avión o antes de hacer el check-in.

Pagar la TUA es indispensable para realizar el check-in y abordar un vuelo.

¿El TUA tiene el mismo precio en todos los aeropuertos?

El monto de la TUA cambia dependiendo el aeropuerto desde donde salga el pasajero. Cada aeropuerto define su propio costo y este puede actualizarse mes con mes.

¿Qué pasa si no se paga la TUA?

De no realizarse el pago de la TUA, no se podrá hacer check-in ni obtener el pase de abordar, ya sea en la app, el sitio web, quiosco o mostrador.

No se permitirá el ingreso al vuelo y no aplica reembolso en caso de que no se pueda viajar.

Se recomienda pagarla con anticipación, especialmente si se eligió la opción de “Pagar después”.

