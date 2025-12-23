¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy Martes 23 de Diciembre de 2025?
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 23 de diciembre de 2025? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.
Este martes, la autopista amaneció con incidentes que afectaron la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 23 de diciembre de 2025?
- A las 03:35 horas Capufe informó la reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tractocamiones y tractocamión tipo pipa en el km 62 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX y que se registraba carga vehicular en la zona.
- A las 04:42 horas Capufe indicó que en el km 62, dirección CDMX de la autopista México-Querétaro se registraba carga vehicular a pesar de haber atendido el accidente.
- A las 05:17 horas Capufe informó que en el km 62, de la vía en dirección CDMX se restableció la circulación.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
