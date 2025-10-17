Mañana Hay Evento en el Zócalo CDMX: ¿Qué Artistas Estarán el 18 y 19 de Octubre 2025? Horarios

Estamos por entrar en fechas de mucho festejo y qué mejor forma de hacerlo que con el evento que hay en el Zócalo de la CDMX este fin de semana, por eso acá te decimos qué artistas estarán el 18 y 19 de octubre 2025 en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México y a qué hora inicia cada concierto.

Si aún no sabes qué hacer este fin de semana en la CDMX, en una nota ya te dijimos qué eventos hay en Reforma y en Zócalo capitalino este 18 y 19 de octubre, pues habrá mucha música, cosas a la venta, foros, presentaciones, desfile y una marcha muy pintoresca por las principales calles del centro.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX el 18 y 19 de octubre 2025?

Para este sábado 18 y domingo 19 de octubre se llevan a cabo los últimos días de la vigésima quinta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo 2025. Dicho evento arrancó de el pasado viernes 10 y va a terminar este fin de semana.

Además de la Feria del Libro del Zócalo 2025, para este sábado también se va a llevar a cabo la Marcha Zombie 2025, por eso en una nota ya te dijimos a qué hora inicia el espectáculo, la ruta y calles que van a estar cerradas durante la manifestación, en conmemoración por el Día de Muertos.

Otro evento que acapara la atención es el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 en CDMX, por eso anteriormente te contamos a qué hora es, la ruta y alternativas viales para todos los automovilistas que deban transitar por las calles del Centro Histórico.

¿Qué artistas estarán en el Zócalo el 18 y 19 de octubre 2025?

Como parte del programa y la agenda de la Feria del Libro 2025, para este sábado y domingo se tiene planeado que los siguientes artistas den concierto en la plancha de la Plaza de la Constitución:

Sábado 18 de octubre 2025

La Granja del Tio Bob se presenta en el FORO Calera.

se presenta en el FORO Calera. ¡Qué Payasos! darán concierto en el FORO Sor Juana Inés de la Cruz para niños y no tan niños.

darán concierto en el FORO Sor Juana Inés de la Cruz para niños y no tan niños. Los Tripulantes del Ovni se presentan en el FORO Gabriel Celaya.

se presentan en el FORO Gabriel Celaya. Concierto por los 45 Años del Tianguis del Chopo en el FORO Gabriel Celaya.

Domingo 19 de octubre 2025

Yolotecuani se presenta en el FORO Calera.

se presenta en el FORO Calera. La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta , de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela dará concierto en el FORO Otto René Castillo.

, de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela dará concierto en el FORO Otto René Castillo. Carlos Arellano y Banda en concierto este domingo en el FORO Gabriel Celaya.

¿A qué hora dan concierto los artistas en la Feria del Libro Zócalo CDMX este 18 y 19 de octubre 2025?

Todas las personas que deseen asistir a ver algunos de los conciertos que habrá en el Zócalo en vivo este 18 y 19 de octubre 2025, acá te dejamos el horario de cada artista que se va a presentar en la Feria Internacional del Libro:

La Granja del Tio Bob dará concierto de 11:00 a 12:00 horas este sábado 18 de octubre 2025. ¡Qué Payasos! estarán de 11:00 a 12:00 horas este sábado 18 de octubre 2025. Los Tripulantes del Ovni tocan a las 11:30 horas del sábado 18 de octubre 2025. Concierto por los 45 Años del Tianguis del Chopo inicia a las 19:30 horas del sábado 18 de octubre 2025. Yolotecuani da concierto de las 11:00 hasta las 12:00 horas del domingo 19 de octubre 2025. La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela dará concierto de 11:00 a 12:00 horas este domingo 19 de octubre 2025. Carlos Arellano y Banda en concierto de 11:00 a 12:00 horas este domingo 19 de octubre 2025.

Además de los conciertos y artistas, hay más cosas que ver en la Feria del Libro del Zócalo CDMX 2025, por eso acá te dejamos el link para que cheques la agenda completa para este fin de semana.

