Marchas HOY 4 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy jueves 4 de diciembre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 1 rodada motociclista, 5 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 8 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Mujeres Mazatecas por la Libertad se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico en la “Faena internacionalista por el fin de la criminalización en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca”.

Coyoacán

14:00 Horas. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos se reunirá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en el “Encuentro regional del Valle de México”.

Rodadas motociclistas

Azcapotzalco

21:00 Horas. Los Fugas CDMX rodarán de una Gasolinera en Calzada Vallejo No. 128, Col. Industrial Vallejo con destino a:

Una cafetería en Ignacio Allende No. 134, Col. Coyoacán Centro, alcaldía Coyoacán.

en Ignacio Allende No. 134, Col. Coyoacán Centro, alcaldía Coyoacán. Av. Tláhuac (Eje 10 Sur), Col. San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa en una rodada de convivencia.

Rodadas ciclistas

Álvaro Obregón

18:00 Horas. La “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)” rodará de Insurgentes No. 2342, Interior C, Col. Chimalistac con destino al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

Con información de SSCCDMX

LECQ