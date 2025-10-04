Marchas HOY 4 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 4 de octubre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 5 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

12:00 Horas. Skaters de la Ciudad de México marcharán del Monumento a la Revolución con destino a la estación Bellas Artes, Línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la marcha “El skate es cultura, movilidad y comunidad”, para denunciar casos de discriminación y acoso.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.

Cuauhtémoc

13:00 Horas. La Comunidad Indígena Otomí Residente de la Ciudad de México se concentrará en la Glorieta ‘La Joven de Amajac’ en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez,

se concentrará en la en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, 18:00 Horas. Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro.

en Av. Juárez No. 50, Col. Centro. Durante el día en el Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico,

En la ‘Jornada de Lucha y Resistencia’.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza

21:00 Horas. Motociclistas rodarán de Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl , Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

rodarán de , Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. 21:30 Horas. Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.

A un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

