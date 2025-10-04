Marchas HOY 4 de Octubre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 4 de octubre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 9 concentraciones, 5 rodadas motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
12:00 Horas. Skaters de la Ciudad de México marcharán del Monumento a la Revolución con destino a la estación Bellas Artes, Línea 2 y 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la marcha “El skate es cultura, movilidad y comunidad”, para denunciar casos de discriminación y acoso.
Concentraciones
Cuauhtémoc
10:00 Horas. La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirá en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, a favor de más espacios seguros y culturales para mujeres con perspectiva de género.
Cuauhtémoc
- 13:00 Horas. La Comunidad Indígena Otomí Residente de la Ciudad de México se concentrará en la Glorieta ‘La Joven de Amajac’ en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez,
- 18:00 Horas. Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, Col. Centro.
- Durante el día en el Zócalo capitalino en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico,
En la ‘Jornada de Lucha y Resistencia’.
Rodadas motociclistas
Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza
- 21:00 Horas. Motociclistas rodarán de Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.
- 21:30 Horas. Av. Río Consulado No. 2355, Col. Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza.
A un destino por definir.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 4 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
