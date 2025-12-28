Perrito “Chicharrón” Se Reencuentra con su Familia tras ser Rescatado de Volcadura de Taxi

El perrito conocido como “Chicharrón”, que fue rescatado con vida luego de un accidente vial ocurrido el pasado 25 de diciembre en la Ciudad de México, logró reencontrarse con su familia, informó este domingo el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, conocido como Jefe Vulcano.

A través de una publicación en X, señaló que el animal presenta una evolución favorable en su estado de salud. La familia del can compartió que se trata de un compañero muy querido y destacó algunas de sus características, como su gusto por los paseos en automóvil.

Volcadura de Taxi deja un Muerto en San Antonio Abad, CDMX; Rescatan a Perrito

El incidente que derivó en su rescate ocurrió la mañana de Navidad, cuando un taxi volcó sobre la Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar perdió la vida el conductor de la unidad.

Accidente fatal en Navidad

Información oficial indica que el vehículo perdió el control, chocó contra una estructura fija y terminó volcado. El conductor salió proyectado del automóvil y falleció en el sitio; las autoridades precisaron que no utilizaba el cinturón de seguridad.

VIDEO: Así Captaron a Taxista Previo al Fatal Accidente en San Antonio Abad

Durante la atención de la emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos localizaron al perro atrapado entre los restos del vehículo. Tras realizar maniobras especializadas, lograron liberarlo con vida.

Este domingo “Chicharrón”se reunió con su familia. Nos compartieron que es un excelente compañero y que le encanta pasear en auto. Su estado de salud avanza satisfactoriamente. pic.twitter.com/3MzPrqJogE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) December 29, 2025

Posteriormente, “Chicharrón” fue trasladado al Hospital Médico Veterinario de la Ciudad de México para su valoración inicial y después canalizado a un hospital veterinario que colabora con la Agencia de Atención Animal, donde permanece bajo supervisión médica.

Historias recomendadas:

Mueren 13 Personas Por Descarrilamiento de Tren Interoceánico en Oaxaca

Muere Policía Durante Balacera contra Delincuentes en Álvaro Obregón