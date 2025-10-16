Roban Casa de Empeño en la Roma Norte, CDMX; Delincuente se Hizo Pasar por Cliente
N+
Esta tarde se registró el robo a una casa de empeño en la alcaldía Cuauhtémoc. Los presuntos delincuentes fueron captados huyendo a bordo de una motocicleta
COMPARTE:
Antes de las 14:00 horas de este jueves 16 octubre 2025, fue asaltada una casa de empeño ubicada en la avenida Insurgentes y la calle Durango, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
Noticia relacionada: Sujeto Irrumpe en una Casa y le Prende Fuego a una Mujer en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX
Después de cometido el robo, cámaras de seguridad captaron a dos hombres huyendo a bordo de una moto, uno de ellos con una bolsa grande.
¿Cómo se cometió el robo en la casa de empeño?
Al respecto, la secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que de acuerdo con el gerente del establecimiento, un hombre ingresó como supuesto cliente, pidió que le mostraran un collar de oro y, cuando se lo dieron, sacó una pistola y amagó al trabador. Tomó varias piezas de joyería y huyó a bordo de una motocicleta.
El gerente dijo que presentaría una denuncia formal ante las autoridades ministeriales, en tanto, ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación del probable responsable.
Hay presencia de elementos de la policía capitalina en el lugar.
Historias recomendadas: