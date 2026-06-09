“Si No Eres Mía, de Nadie Más”: Karina Exige Justicia por Ataque con Fuego en Gustavo A. Madero

Karina Fuentes sobrevivió a un presunto intento de feminicidio ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX

Karina exige justicia por el ataque que casi le cuesta la vidaFoto: Archivo | Cuartoscuro

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La víctima denuncia que durante casi tres años realizó labores de localización de su presunto agresor ante la falta de resultados

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