Seguridad

Vinculan a Hombre Detenido con 440 Kilos de Cannabis en Carretera Torreón-Saltillo

El hallazgo ocurrió cuando el conductor del vehículo que transportaba la droga se salió de la carretera y los agentes se acercaron para auxiliarlo

Vinculan a Hombre Detenido con 440 Kilos de Cannabis en Carretera Torreón-SaltilloElementos de la Policía Civil de Coahuila localizaron 11 cajas de cartón donde se trasladaba la droga. Foto: FGR

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