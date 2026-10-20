Un hombre identificado como Eddy 'N' fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de transporte de narcóticos, luego de ser detenido cuando transportaba aproximadamente 440 kilogramos de marihuana sobre la carretera federal 40, en el tramo Torreón-Saltillo, en Coahuila.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se originó cuando el vehículo que conducía el ahora imputado salió repentinamente de la carretera y estuvo a punto de volcar. Elementos de la Policía Civil de Coahuila acudieron para auxiliarlo y, al aproximarse a la unidad, percibieron un fuerte olor a marihuana.

Tras obtener la autorización para revisar el vehículo, los agentes localizaron 11 cajas de cartón que contenían la presunta droga, cuyo peso aproximado fue de 440 kilogramos. Ante el hallazgo, el conductor fue detenido y tanto él como los narcóticos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Federal en Coahuila, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integró la carpeta de investigación y presentó los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.

Este domingo, un juez de Control determinó vincular a proceso a Eddy 'N' por el delito señalado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.