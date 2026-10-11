Muere la Violista Penélope Knuth en Accidente del Autobús de la Orquesta de Chile

Penélope Knuth, primera viola de la Orquesta de Cámara de Chile (OCCH), murió tras volcar el autobús que transportaba a integrantes de la agrupación en Valparaíso, Chile, luego de una presentación en la Universidad Técnica Federico Santa María (USM).

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio confirmó la identidad de la músico e informó que el accidente involucró a 46 integrantes de la orquesta. En el balance de las autoridades, 13 personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad.

Penélope Knuth nació en Nueva York, Estados Unidos, y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Chile, donde destacó por su trabajo como intérprete de música clásica y docente. Durante más de 30 años formó parte de la Orquesta de Cámara de Chile, agrupación dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Foto: @fdo2000

Desde 1994 se desempeñaba como jefa de la fila de violas de la OCCH. Además, era profesora asociada de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de músicos.

Antes de establecerse en Chile, Knuth fue violista principal de la Sinfónica de Venezuela durante ocho años y formó parte durante cuatro años de la Orquesta Municipal de Caracas. En Venezuela también desarrolló una carrera en la música de cámara y una labor pedagógica dentro y fuera de la capital.

Como solista de la Orquesta de Cámara de Chile, estrenó obras de compositores latinoamericanos en Europa y Sudamérica, con lo que contribuyó a la difusión de la música de la región.

Su labor docente también se extendió a otros países. Después de colaborar durante años como instructora de viola en el Camping Internacional del Teatro del Lago, en Frutillar, desde 2017 integró el equipo docente del Camping Musical de Verano de la Fundación Sinfónica de Panamá (FUNSINCOPA).