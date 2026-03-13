¿En Qué Posición Saldrá Checo Pérez en el Sprint del GP de China?

En esta fecha de la Fórmula 1 en China, en la primera ronda de clasificación reducida ('sprint shootout'), para la carrera sprint, el piloto mexicano tuvo problemas con su auto y quedó eliminado.

Luego de completar solo trece vueltas en los libres de esta jornada, Sergio Checo Pérez, que regresa a la Fórmula 1 un año después de la mano de la nueva escudería, Cadillac, se quedó en garajes por un problema de presión en la bomba de combustible de su auto.

Su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, también quedó eliminado en la primera fase clasificatoria (SQ1), al igual que los pilotos de Williams, el español Carlos Sainz y el tailandés Alexander Albon y los de Aston Martin, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

El mejor tiempo de esta fase lo marcó el británico George Russell de Mercedes, con 1:33:030.

En la SQ2 quedaron fuera el argentino Franco Colapinto de Alpine, el brasileño Gabriel Bortoleto de Audi y su compañero el alemán Nico Hülkenberg, el francés Esteban Ocon de Haas, y los dos pilotos de Racing Bulls, el neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

En esta segunda ronda el mejor tiempo fue también para George Russell con 1:32:241, al igual que en la tercera, donde marcó un crono de 1:31:520.

Parrila Sprint

Luego de esta clasificación para la carrera Sprint del GP de China, la parrilla queda de la siguiente manera:

George Russell Andrea Kimi Antonelli Lando Norris Lewis Hamilton Oscar Piastri Charles Leclerc Pierre Gasly Max Verstappen Oliver Bearman Isack Hadjar Nico Hulkenberg Esteban Ocon Liam Lawson Gabriel Bortoleto Arvid Lindblad Franco Colapinto Carlos Sainz Jr. Alexander Albon Fernando Alonso Lance Stroll Valtteri Bottas Sergio Pérez

Sprint

Esta primera carrera sprint se realizará este sábado, a las 11:00 horas hora local con 19 vueltas a los 5 mil 451 metros del circuito de Shanghái, por las 56 que están previstas para la gran carrera del domingo.

El ganador de este formato reducido obtendrá 10 puntos, el segundo 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que únicamente se llevará uno.

