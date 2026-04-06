Nashville vs América: ¿Cómo Llegan los Equipos a Cuartos de Final de Concachampions 2026?

Este martes 7 de abril inician los cuartos de final de la Concachampions 2026 con dos partidos de alto voltaje entre equipos mexicanos y clubes de la MLS: Nashville vs América y LAFC vs Cruz Azul. A continuación los detalles.

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El partido Nashville vs América, correspondiente a los cuartos de final de ida de la Concachampions 2026, enfrenta a dos equipos que llegan a este duelo en condiciones muy diferentes.

Nashville vs América: ¿Cómo Llegan los Equipos a Cuartos de Final de Concacaf Concachampions 2026?

Por ejemplo, las Águilas han batallado para encontrar regularidad en la Liga MX: Llevan dos semanas sin ganar, toda vez que perdieron 1-0 en la 12 con los Pumas y luego empataron 1-1 con Santos Laguna en la fecha 13.

A lo largo del Torneo Clausura 2026, el club América suma 5 triunfos, 3 empates y 5 derrotas para sumar 18 unidades. Por ello es que ocupa el sitio 6 de la tabla general, lejos del líder Guadalajara (que lleva 31 unidades).

Pero además, el conjunto azulcrema llega al partido contra Nashville con varias bajas importantes, sobre todo en el ataque: el portero Luis Malagón, los delanteros Henry Martin y Víctor Dávila, así como el mediocampista Dagoberto Espinoza. Además Erick “Chiquiito” Sánchez está bajo observación médica y aún no se sabe si jugará.

Por lo que respecta al Nashville SC, hay que señalar que llegará al duelo de este martes con la confianza en alto: es líder de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), con 13 unidades luego de 6 jornadas.

El Nashville SC suma 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Además suma 13 anotaciones a favor y sólo 3 en contra. Pero ahí no queda todo: su delantero Sam Surridge es líder de goleo, con 7 tantos.

Así las cosas, América y Nashville llegan a los cuartos de final en condiciones distintas. Pero en la cancha las estadísticas pasan a segundo plano, así que todo puede pasar. Las Águilas ya están en territorio estadounidense y tratarán de anotar en casa ajena, ya que los goles de visitante cuentan como criterio de desempate.

Nashville vs América: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de Cuartos de Final de Concacaf Concachampions 2026?

El partido Nashville vs América se jugará este martes 7 de abril en el Geodis Park a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Y el duelo de vuelta está programado para el martes 14 de abril en el Estadio Banorte de la CDMX.

Los partidos de ida de cuartos de final de Concachampions 2026 se disputarán de la siguiente manera:

Nashville vs América, el martes 7 de abril a las 18:00 horas

LAFC vs Cruz Azul, el martes 7 de abril a las 20:00 horas

Tigres vs Seattle, el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas

Toluca vs LA Galaxy, el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas

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Con información de N+

RGC