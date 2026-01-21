¿Qué Canal Pasa el México vs Panamá por TV y Online? Horario y Transmisión Gratis del Partido

Arrancan los partidos de la Selección Mexicana en este año mundialista y si aún no sabes a qué hora juega México vs Panamá ni dónde ver el partido amistoso mañana, acá te mostramos el horario del encuentro y qué canal pasa la transmisión por TV en vivo gratis y online del juego de preparación rumbo al Mundial 2026.

Hace unos días, Javier "El Vasco" Aguirre presentó la lista de convocados de México para los partidos contra Panamá y Bolivia en enero 2026. Debido a que no es una Fecha FIFA oficial, los futbolistas que fueron llamadas juegan en la Liga MX, en su mayoría.

¿A qué hora es el partido amistoso México vs Panamá este 22 de enero 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana de este año ya tiene horario definido. Se juega a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández, de la ciudad de Panamá y que cuenta con capacidad para 23 mil espectadores.

El partido amistoso de México le servirá a Javier Aguirre para ver qué jugadores del futbol mexicano pueden integrar la lista definitiva de la selección para el Mundial de 2026. Nombres como Armando González, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Diego Lainez, Kevin Castañeda y Ramón Juárez son algunos de los futbolistas que más chance tienen de ganarse un lugar en la próxima justa mundialista.

¿Dónde ver México vs Panamá por TV en vivo gratis?

El partido de México vs Panamá se va a poder ver a través de Canal 5 en vivo, señal que se encuentra disponible en la TV abierta totalmente gratis.

Otra opción para mirar el juego es a través de TUDN, aunque este canal solamente está disponible para quienes cuenta con algún servicio de televisión por cable contratado.

¿Cómo ver México vs Panamá en vivo online gratis?

La única forma de ver el partido amistoso este 22 de enero 2026 vía online por internet es mediante la app de streaming, ViX Premium, la cual requiere de suscripción.

Si no tienes chance de ver el partido de México vs Panamá este jueves, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del encuentro, para que cheques cómo va el marcador en directo y el resumen con el resultado final del juego amistoso 2026.

