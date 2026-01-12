Renata Zarazúa Avanza a Segunda Ronda en Torneo de Hobart.

La mexicana Renata Zarazúa consiguió su clasificación para la segunda ronda del torneo de Hobart, en Australia, tras superar a la estadounidense Hailey Baptiste.

Zarazúa, que avanzó desde la fase de clasificación, sacó un partido muy complicado de dos horas y 51 minutos, luego de perder el tie break del primer set por 6-7 (5).

Sin embargo, tuvo la firmeza necesaria para reaccionar y vencer con un doble 6-3, con lo que se instaló en segunda ronda, como hizo en Auckland, Nueva Zelanda, donde terminó su participación en singles tras caer ante la china Wang Xinyu el pasado 7 de enero, con parciales de 7-6 y 6-4.

Gana Giuliana Olmos en dobles

Giuliana Olmos, quien compite bajo la bandera mexicana, avanzó a cuartos de final en Hobart en la categoría de dobles, junto a la indonesia Aldila Sutjiadi.

Tras una hora y 13 minutos, las tenistas derrotaron a la pareja de la estadounidense Sabrina Santamaria, y la británica Maia Lumsden, por 1-6, 6-3, 10-3.

¿Cómo quedaron otros juegos en Hobart?

Contrario a la mexicana, la española Jessica Bouzas perdió ante la local Taylah Preston, 205 del mundo.

La europea no pudo con una rival muy inferior en el ranking WTA, ante la que cayó en una hora y 28 minutos por 4-6 y 6-7 (4) en un partido en el que la debilidad de su servicio -lo perdió siete veces- fue determinante.

En tanto, la argentina Solana Sierra, que tuvo una buena participación en la United Cup, también estará en la segunda ronda, al deshacerse de la estadounidense Caty McNally en dos sets. Como Zarazúa, tuvo que remontar. Venció por 1-6, 6-4 y 6-1.

La ruta de Zarazúa rumbo al Abierto de Australia

En el WTA 250 ASB Classic de Auckland, la mexicana venció también a una estadounidense, Sloane Stephens, por 7-5, 4-6 y 6-2 en la primera ronda. El duelo duró más de dos horas y media y significó su segundo triunfo sobre una campeona de Grand Slam en su carrera.

Zarazúa cayó ante la tenista china, pero continuó en dobles junto a la checa Jesika Maleckova y se impusieron a la pareja favorita del torneo, la estadounidense Asia Muhammad y la neozelandesa Erin Routliffe, con marcador de 3-6, 6-2 y 12-10, con lo que avanzaron a cuartos de final.

La pareja ganadora no disputó su encuentro ante Alexandra Eala e Iva Jovic, lo que resultó en un walkover, y dieron el pase automático a la filipina y la estadounidense.

Zarazúa voló a Australia para disputar el WTA 250 Hobart International, como parte de la gira previa a su participación en el Australian Open 2026. Allí jugó la fase de clasificación con dos triunfos, para asegurar su lugar en el cuadro principal.

Primero venció a la japonesa Hiroko Kuwata por 6-0, 6-1 y luego derrotó a la suiza Simona Waltert por 6-4, 6-3. Ahora se prepara para avanzar.

El año pasado, la nacida en Ciudad de México se convirtió en la primera tenista mexicana en 30 años en conseguir un triunfo en un Grand Slam, participando además en los cuatro grandes torneos de la temporada. Zarazúa encabeza la lista de los tenistas mexicanos que participarán en el Australian Open 2026, siendo la única clasificada de manera directa al cuadro principal.

La capitalina, de 28 años de edad, es la número 77 en el ránking de la WTA, subiendo dos lugares con respecto a la última actualización.

Con información de EFE

ASJ