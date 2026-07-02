Reportan Detonación de Artefacto Explosivo Afuera de las Oficinas de CFE en Gómez Palacio

La detonación de un artefacto explosivo afuera de las oficinas de CFE en Gómez Palacio, provocó la evacuación de 400 trabajadores.

Detonación de artefacto explosivo en la entrada de CFE en Gómez Palacio, provoca evacuación masiva.Foto: N+

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Detonación de artefacto explosivo en la entrada de CFE en Gómez Palacio, provoca evacuación masiva.

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