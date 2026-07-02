Reportan Detonación de Artefacto Explosivo Afuera de las Oficinas de CFE en Gómez Palacio

La mañana de este 2 de julio del 2026 se registró la detonación de un artefacto en la entrada principal de las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el municipio de Gómez Palacio, Durango, lo que provocó una importante movilización de las corporaciones de seguridad y de emergencia.

Las oficinas se encuentran ubicadas sobre los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán, dentro del Parque Industrial de Gómez Palacio, hasta donde acudieron elementos de distintas dependencias tras recibir el reporte de la explosión.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Policía Municipal, quienes acordonaron el área mientras personal de la FGED realizaba las primeras diligencias. En el sitio fueron localizados y señalizados los restos del artefacto que detonó, el cual ocasionó daños menores en la banqueta, el portón de acceso y algunos cristales del edificio. Como medida preventiva, cerca de 400 trabajadores fueron evacuados de las instalaciones mientras se desarrollaban las labores de inspección.

Investigan explosión en el bulevar Miguel Alemán

Será la Policía Investigadora de Delitos (PID) la encargada de realizar las indagatorias correspondientes para determinar cómo llegó este artefacto hasta la entrada del inmueble y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Durante el operativo, los carriles laterales del bulevar Miguel Alemán permanecieron cerrados a la circulación para facilitar el trabajo de las autoridades y garantizar la seguridad de las personas que transitaban por la zona.