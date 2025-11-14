El FMI Extiende Línea Crediticia a México Hasta 2027: ¿Qué Descubrió en su Evaluación?

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó ayer, 13 de noviembre de 2025, la Línea de Crédito Flexible (LCF) para México por dos años más, hasta 2027, según informaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México mediante comunicado conjunto.

Esta renovación representa un reconocimiento internacional a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas de México.

La evaluación del FMI destacó que el país continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a estos recursos sin condicionamientos.

A solicitud de las autoridades mexicanas, el nivel de acceso se redujo del 300% al 200% de la cuota de México en el FMI, equivalente a aproximadamente 24 mil millones de dólares (17.8254 mil millones de derechos especiales de giro).

Estos son los elementos clave que evaluó el FMI de México

El organismo internacional resaltó que México mantiene fundamentos macroeconómicos e institucionales sólidos, junto a un historial consistente de políticas económicas prudentes, destacando finanzas públicas sanas, una trayectoria de deuda sostenible y un marco sólido de política monetaria y cambiaria.

La decisión de reducir el nivel de acceso forma parte de una estrategia gradual y ordenada, considerando el balance de riesgos del entorno económico global y la menor exposición de México ante una posible reversión de flujos de capital.

La LCF funciona como instrumento precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas del Estado mexicano para enfrentar condiciones externas adversas y preservar la estabilidad económica y financiera.

