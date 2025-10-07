Precio del Oro Alcanza Nuevo Máximo Histórico: ¿Cuánto Cuesta Un Gramo de Este Metal en México?

El precio del oro superó este martes 7 de octubre por primera vez los 4 mil dólares por onza —unos 73 mil 720 pesos al tipo de cambio actual—, ante la preocupación de los inversionistas por el cierre del gobierno de Estados Unidos, que los llevó a buscar este refugio seguro.

El metal precioso se cotizó a 4 mil 1.11 dólares por onza a las 20:00 horas de este martes en el mercado de Asia, con un incremento de más de 50% en lo que va del año.

¿Por qué subió el precio del oro a niveles históricos?

Los inversionistas han recurrido al oro ante la expectativa de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, la turbulencia política en Francia y la incertidumbre económica mundial.

Utilizado en la joyería, la industria o como activo de reserva, el oro siempre ha representado un "valor refugio" por excelencia porque conserva su valor intrínseco.

"El alza del oro se debe a aversión al riesgo y a la expectativa de menores tasas de interés", dijo por su parte la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller.

Pandemia, un punto de inflexión

El metal precioso amarillo superó el límite de 2 mil dólares por onza en agosto de 2020, en medio de la pandemia del covid-19.

"Las cifras hablan por sí mismas; el oro ya había aumentado fuertemente en 2025 y se dirige a su tercer año consecutivo de ganancias de dos dígitos", indicó Stephen Innes de la empresa de gestión SPI Asset Management.

¿Cuánto cuesta el gramo de oro en México?

Con corte a las 21:00 horas de este martes, en México la onza de oro se vendía en 73 mil 480.90 pesos.

En tanto que el gramo del metal precioso se comercializaba en 2 mil 591.96 pesos, una cifra histórica.

