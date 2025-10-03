Gasolina Magna Más Barata de México se Venden en 17.99 Pesos por Litro en Inicio de Octubre 2025

La gasolina Magna más barata de México se vende este viernes 3 de octubre a un precio de 17.98 pesos por litro, al cierre de la vigésimoquinta semana consecutiva sin estímulos fiscales, de acuerdo con datos de la plataforma energética PETROIntelligence.

El combustible regular, menor a 91 octanos, alcanzó dicho precio en la estación de servicio con permiso de la Comisión Nacional de Energía (CNE) PL/5726/EXP/ES/2015 ubicada en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

Noticia relacionada: Grupo México Lanza Oferta Vinculante para Adquirir hasta 100% de Banamex

Esto es 5.65 pesos o 23.91% más barato que el promedio nacional registrado a las 15:00 horas de este viernes de 23.63 pesos por litro, según el portal de información estadística.

La gasolina Magna alcanzó este precio mínimo debido a que la estación en donde se vende se ubica en la región fronteriza con Estados Unidos, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica un estímulo fiscal especial para homologar su precio con el del país vecino.

Para esta semana, la dependencia federal aplica un estímulo fiscal a la enajenación de gasolinas en dicha región fronteriza de hasta 3.83 pesos por litro en el caso del combustible menor a 91 octanos.

Magna, sin estímulos fiscales por vigésimosexta semana

Para la semana que comprende del sábado 4 al próximo viernes 10 de octubre de 2025, la SHCP eliminó por vigésimosexta semana consecutiva el estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable (IEPS) a la gasolina Magna.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes, la dependencia federal detalló que por cada litro de gasolina regular que los conductores compren en las diferentes estaciones de servicio del país deberán pagar una cuota de 6.45 pesos correspondiente al pago de este impuesto.

En tanto que la Magna permanece sin estímulo desde octubre de 2023 debido a que esta se comercializa en menor volumen en comparación con la Magna.

Historias recomendadas:

AMP