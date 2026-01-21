¿Cuándo y A Qué Hora Salen los Precios de Boletos de BTS en México 2026? Así Podrás Ver Costos

¡Lo lograron! Los precios de los boletos para los conciertos de BTS en México se darán a conocer antes del inicio de la preventa y acá te decimos cuándo y a qué hora Ocesa y Ticketmaster anunciarán los costos de las entradas para los shows del grupo de K-Pop en el Estadio GNP de CDMX.

Después de dos marchas del ARMY mexicano en la CDMX y un exhorto por parte de la Profeco para que haya claridad en el proceso de venta de boletos, la promotora de los espectáculos revelará información importante sobre cuánto costarán los accesos a los conciertos agendados para el 7, 9 y 10 de mayo, como parte del Tour Arirang 2026 de la banda surcoreana.

A pesar de que apenas se darán a conocer los precios de los boletos de BTS en México, en notas previas ya te dijimos cuánto podrían costar y cuáles serán los más baratos y los más caros que puedes comprar, de acuerdo con las zonas en el mapa del estadio.

¿Cuándo es la preventa de boletos de BTS en México?

Pese a que estaba programada para iniciar el 22 de enero, la preventa de boletos para los conciertos de BTS se recorrió un día y ahora comenzará el viernes 23 de enero a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, para los shows del 7 y 9 de mayo.

Mientras que el mismo viernes a las 12 del mediodía, empezará la preventa para el concierto del 10 de mayo en CDMX. Por otra parte, la venta general no cambió de fecha y sigue agendada para el sábado 24 de enero a las 9 de la mañana.

¿Cuándo salen los precios de los boletos de BTS en México?

En un comunicado, Ocesa informó que revelará los precios de los boletos para los tres conciertos de BTS en México este jueves 22 de enero de 2026 a las 9 de la mañana, hora de la CDMX, con lo cual el ARMY mexicano podrá conocer cuánto costarán las entradas en cada zona antes de que se realice la preventa.

También recordó que solo los fans que cuenten con ARMY Membership que se hayan registrado en Weverse al evento podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa. El código para entrar es el número de membresía de BTS de 9 dígitos que inicia con BA.

Es importante considerar que el correo electrónico de tu cuenta de Weverse con la cual compraste la membresía de BTS debe coincidir con el correo asociado a tu cuenta de Ticketmaster, ya que de lo contrario no te dejará comprar boletos.

