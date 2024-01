Jóvenes Dicen que Dani Flow es Mejor que Frank Sinatra, ¿Estás de Acuerdo?

¿Qué cantante es mejor, Dani Flow, autor de “Martillazo” o Frank Sinatra, quien se hiciera famoso por canciones como “New York, New York”? Un tiktoker salió a las calles de Guadalajara a preguntar y la respuesta fue contundente: los jóvenes prefieren a Dani Flow.

Noticia relacionada: Video | Esta es la Razón por la que Están 'Cancelando' a Dani Flow en Redes

Jóvenes de Guadalajara dicen que es mejor Dani Flow que Frank Sinatra

A través de TikTok, el influencer Daniel Munguía compartió que encuestó a jóvenes de Jalisco sobre quién artista les parecía mejor, si Dani Flow o Frank Sinatra. En el video que publicó aparecen varios adolescentes junto entrevistados junto a la Minerva.

La respuesta que debían contestar era simple: ¿Quién canta mejor, Dani Flow o Frank Sinatra? Muchos de los entrevistados admitieron que no sabían quién era “el segundo” que mencionaba el tiktoker. Por ejemplo, un joven respondió:

¿Y quién es el último? No lo conozco, la neta. Pues Dani Flow.

Todos los entrevistados que mostró Daniel Munguía concordaron que el músico urbano de Irapuato era mejor que el célebre cantante estadounidense, intérprete de “Fly Me to the Moon”.

Estas respuestas causaron controversia en TikTok, pues muchos usuarios consideraron que nacían de la ignorancia. “Imagínate no saber quién es Frank Sinatra”, escribió un usuario.

Dani Flow se disculpa por críticas a feministas y por sus rimas

Recientemente, Dani Flow tuvo que disculparse tras haber criticado al movimiento feminista durante una entrevista. El rapero también criticó a la influencer Nath Campos, quien denunció a Rix por abuso sexual. Ricardo González, como se llama realmente el tiktoker, purga en libertad condicional una condena de tres años y dos meses de prisión.

Aunque Rix se declaró culpable, Dani Flow declaró en aquella entrevista: "Si yo creyera que es un violador, jamás tomaría como amigo a esa persona".

En una transmisión en vivo compartió que estaba enojado por los “destrozos” que habían realizado feministas en una marcha y dijo que entendía la importancia del feminismo, pues tiene una hija.

En un video posterior, el rapero se disculpó por una rima improvisada que se hizo viral en 2019 donde hacía una apología del abuso sexual. Dani Flow dijo que aquellos versos no lo representaban como persona.

Video: Dani Flow se Disculpa Tras Ser Cancelado Por Polémicas Declaraciones.

Historias recomendadas: